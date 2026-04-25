[4.25 ラ・リーガ第32節](コリセウム・アルフォンソ・ペレス)※23:15開始<出場メンバー>[ヘタフェ]先発GK 13 ダビド・ソリアDF 2 ジェネDF 15 セバスティアン・ボセーリDF 21 フアン・イグレシアスDF 22 ドミンゴス・ドゥアルテDF 26 ダビンチMF 5 ルイス・ミジャMF 6 マリオ・マルティンMF 8 マウロ・アランバリMF 20 ベリコ・ビルマンチェビッチFW 10 マルティン・サトリアーノ控えGK 1 イジー・レターチェクDF 3 アブデル