YONA YONA WEEKENDERSの結成10周年イヤー第二弾シングル「夜半の月」（よわのつき）が4月29日（水）に配信リリースされる。リリース当日4月29日（水）0時にはMVのプレミア公開も予定され、先行してMVティザー映像も公開された。「夜半の月」は、バンド名にも”夜”を冠するYONA YONA WEEKENDERSが、結成10周年という節目に改めて自身の積み上げてきたものと正面から向き合い、作られた楽曲。4月7日（火）に東京・EX THEATER ROPPON