マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督が、ポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスの好調なパフォーマンスの秘訣を語った。25日、スポーツ専門メディア『ESPN』が指揮官のコメントを伝えている。現在31歳のB・フェルナンデスは、キャリック暫定監督が就任してからリーグ戦12試合に出場して3ゴール10アシストを記録と好調をキープ。今季全体ではリーグ戦30試合で8ゴール18アシストであり、同暫