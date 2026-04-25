数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！11を掛ける計算には、ある面白いパターンが隠されています。その法則に気が付けばすぐに解ける問題です。まずは1分以内で正解にたどり着けるか、頭の体操をスタートしましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。44 × 11 = □ ヒント：元の数字「44」の間に、何か数字を挟むだけで答えが出るという裏ワザがあります！