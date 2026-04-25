うまくいくとは限らないのが親子関係。他人は「親子なんだから分かり合える」と言うが、当事者からすれば「親子だからこそ腹が立つ」ということもあるのだ。親には、器用に生きられない子どもへのいらだちがあり、子ども側にはそんな自分を認めようとしない親への絶望感があったりもする。【マンガ】要介護1の実母と「近居」、こんなにつらいとは。「正しい選択なのか」43歳女性の心は揺れる離婚して戻ってきた娘結婚した娘が5年後