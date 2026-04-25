All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う30代女性俳優」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：新垣結衣／50票2位は、新垣結衣さんです。1988年生まれの新垣さんは、ファッション誌『nicola』（新潮社）の専属モデルとして芸能界入り。その後は俳優として