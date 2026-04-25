ボートレース大村の「ミッドナイトレースｉｎ大村１」は２６日、開幕する。生方靖亜（２５＝群馬）が前検日のエンジン抽選で引いたのは２連対率２７％の４０号機。ここ使用３節は若手が苦戦を強いられていた中堅下位機だ。特訓後は「気持ち伸びた感じはしたけど、ターン出口や行き足は良くなかった」と感触はイマイチで、調整の余地は十分ありそうだ。今月末が期限の２０２６年後期適用勝率は５・４３。Ａ２級のボーダー