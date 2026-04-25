米国・ＷＷＥの?美しき狂気?ジュリアが、ティファニー・ストラットンに完敗を喫し、女子ＵＳ王座から陥落した。今年１月２日のスマックダウンで、チェルシー・グリーンから同王座を奪還。相棒キアナ・ジェームズの手を借りながらもベルトを死守してきた。先週のスマックダウンでは元ＷＷＥ女子王者のティファニーがジョーダン・グレイスとの挑戦者決定戦を制し、王座戦に駒を進めてきたが、ジュリアは３月２７日のスマックダウ