新しいことが始まる4月は、自分をアップデートしたくなる季節。そこで今回は、本田紗来とともに、持つだけで自信やパワーをくれるLOUIS VUITTONの「ベルトポーチ」をご紹介します。世界的なメゾンとして時代を超えて愛されるルイ・ヴィトン。 ときめくアイテムを見つけてみて♡LOUIS VUITTONベルトポーチ世界的なメゾンとして時代を超えて愛されるルイ・ヴィトン。コーディネートの主役になるような華やかさと実用性を兼ね備