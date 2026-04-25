深圳開立生物医療科技の超音波機器をテストする研究開発者。（深圳＝新華社配信）【新華社深圳4月25日】中国の医療機器メーカー、深圳開立生物医療科技（広東省深圳市）が発表した2025年12月期決算は、売上高が前年比14.7％増の23億900万元（1元＝約23円）、純利益が38.5％増の1億9700万元だった。同社は超音波機器、消化器・呼吸器内視鏡、最小侵襲手術（MIS）、心血管インターベンションの4分