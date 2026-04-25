２３日、重慶市の団結村駅で出発を待つ中欧班列。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶4月25日】中国と欧州を結ぶ国際貨物列車「中欧班列」が23日、自動車部品や機械類などを積載し、重慶市の団結村駅を出発した。中国鉄路成都局集団重慶鉄路物流センターによると、1〜3月に運行された重慶発の中欧班列は前年同期比27％増の200本、貨車数は25％増の1万4千両に上った。２３日、重慶市の団結村駅で出発を待つ中欧