忙しい毎日の中で、知らず知らずのうちに溜まる疲れやストレス。そんな女性たちに寄り添う新しい選択として登場したのが、＋FT SUPREME.LA.LA.のリカバリーインナーです。着るだけでリラックスできることを目指して開発された一着は、日常の中にやさしい癒やしをプラスしてくれる存在。心地よさを追求したインナーで、毎日の休息時間をワンランクアップしてみませんか♡ 着るだけで整うリカバリー