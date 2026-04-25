「俺も……わからないんです」 参考：『九条の大罪』から一転町田啓太が『タツキ先生は甘すぎる！』で示す“令和のヒーロー像” 額から流れる汗、浅い呼吸、震える手。どんな時も子どもたちを笑顔で安心させてきたタツキ（町田啓太）が、初めて動揺を見せた『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）第3話。彼のどこまでも子どもファーストな姿勢に隠された過去が少しずつ見えてきた。 前回の終盤に