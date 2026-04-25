俺はユウキ。あまり疲れが取れないまま、ビジネスホテルから仕事場へ直行。同僚に「疲れてる？」と言われ、昨日のことを打ち明けた。昼に食ったニンニク入りのからあげで、つわり中のエナが吐いてしまい、めちゃくちゃ怒らせたこと。エナには本当に感謝してるけれど、毎日あっさりした飯ばっかりで正直キツいという本音も話してしまった。エナから汚いものを見るような目で見られたときは正直へこんだ……。だけど同僚が共感してく