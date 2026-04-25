＜シェブロン選手権3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞今季のメジャー初戦は、決勝ラウンドに突入した。2日目を終え、トータル2オーバー・62位タイまでに入った72人がプレーする。【写真】ゴルフ場に現れた、癒やしのゲスト日本勢は11人が予選を通過。最上位につけるのはトータル4アンダー・11位タイの神谷そらと吉田優利で、首位を独走するトータル14アンダーのネリー・コルダ（米国）との