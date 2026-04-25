津田健次郎が25日、自身のXを更新。TBS系『情報7daysニュースキャスター』（後10：00）のナレーターを卒業することを発表した。【写真】「本当にありがとうございました」『Nキャス』ナレーターの卒業を伝えた津田健次郎「『#情報7days ニュースキャスター』ナレーション参加させて頂いて来ました #津田健次郎 が本日で卒業させて頂きます」と伝え、「#三谷幸喜 さん、 #安住紳一郎 さん、#中川絵美里 さん、スタッフの皆様、