巨人の田中瑛斗投手（26）が25日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。ひょんなことから母に大感謝したことを明かした。この日のテーマは「回転寿司のこだわり」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受け、「くら寿司の…ちょっといいくら寿司、あるの知ってます？」とし、「エビアボカドみたいなの、分かります？」と質問返しをした田中