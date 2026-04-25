歌手で俳優の及川光博（５６）が２５日、千葉県文化会館で「及川光博３０周年☆ワンマンショーツアー２０２６『ＴＡＫＥＩＴＲＯＳＹ！』」の千葉公演を開催した。全身にバラがあしらわれた、きらびやかな衣装で登場したミッチー。デビュー３０周年について「毎年毎年忙しく活動してきて、アルバイト生活に戻らなかったのがうれしい。（レーベルなどの）契約が切れてしまったら、またコンビニの店員に戻るのかなって思っ