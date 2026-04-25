お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが、２５日更新の「さまぁ〜ずチャンネル」に出演。三村マサカズに?提案?した。せいやは、三村のＳＮＳに言いたいことがあった。三村はたびたびＳＮＳで持論を展開。せいやは「めちゃくちゃ熱いんですよ。たぶん酔っぱらってらっしゃるんだろうなって想像もしてる」とした上で「内容が熱すぎて、三村さんのキャラクターとしてのイメージが違うから、びっくりしちゃう」と述べた。これに