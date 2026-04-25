新日本プロレス２５日広島大会で行われたＩＷＧＰジュニアタッグ選手権は、挑戦者のロビー・イーグルス（３６）、藤田晃生（２３）組が石森太二（４３）、ロビー・エックス（３１）組を撃破し、第８２代王者に輝いた。今年３月の大田区大会でベルトを奪われた「ＴＭＤＫ」の前王者組が、リベンジに成功した。互いに手の内を知り尽くす両チームの王座戦は、この日も高度な読み合いかつスピーディーな攻防の連続となる。イーグル