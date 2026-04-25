揺れる恋心を叫ぶ新世代バンドYURERUKOが、テレビ朝日ドラマ「大丸愛は選択する」の主題歌として書き下ろした「SUPER愛さレディー」のMusic Videoを公開した。今作のMVには、ME:Iを脱退した加藤心がソロ活動として初めてMVに出演。恋に仕事に、不器用ながらも全力で一生懸命な生き様を瑞々しく表現している。楽曲が持つ爽快さと融合し、YURERUKOとも相性抜群な映像作品に仕上がった。なお、YURERUKOは、7月24日（金）に下北沢MOSAi