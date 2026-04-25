３月末にＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーがメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（土曜・午後１０時）が２５日、初回を迎えた。番組冒頭、１人で画面に登場した和久田アナ。「こんばんは、『追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ』、和久田麻由子です。生放送でお伝えしています」と自己紹介すると、東京・汐留の日本テレビ報道局に入室。室内を歩き始めた。「こちらは日本テレ