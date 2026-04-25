新卒の頃は、心配して家まで送ってくれたり、好きなブランドの財布をプレゼントしてくれたりと…美穂は大切に思われていることを実感していました。でも結婚してからはどうでしょう。妻への態度がガラッと変わってしまったんです。その変化に気づいた時、美穂の心の中には違和感が生まれ始めていたのです…。>>【まんが】妻にだけ優しくない夫(ウーマンエキサイト編集部)