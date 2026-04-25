歌手で俳優の及川光博さんが25日、『及川光博 デビュー30周年☆ワンマンショーツアー2026「TAKE IT ROSY！」』の千葉公演を、千葉県文化会館で行いました。 【写真を見る】【 及川光博 】デビュー30周年を振り返って人生は「TAKE IT ROSY！」（楽観的）体内年齢は40歳コンサート前に会見に応じた及川さんに30年間を振り返ってもらうと?やはり毎年毎年忙しく活動してきて“アルバイト生活”に戻らなかったのが嬉しいです?とお