電源タップ…▶▶この作品を最初から読む広島県に（意外とふつうに）住んでいるごく普通のくまの「ひろくま」。かわいい丸みを帯びたフォルムと黄色の体、頭にのった緑の葉っぱが特徴です。元々茶色だった体の色は、レモンの食べ過ぎで黄色になってしまったとか。おいしいものが大好きで、食べ過ぎていたら「HITひろしま観光大使」に任命され、各所で大活躍することに！広島県の魅力を伝えるローカルキャラクター「ひろ