今年9月から10月に開催される、アジア・アジアパラ競技大会を支えるボランティアの研修が名古屋で行われました。 【写真を見る】「アジア大会」を支えるボランティアの研修会 名古屋で開催 「競技運営」や「観客案内」のサポート業務など各々の役割を確認 今後も6月末までに愛知・東京・大阪で延べ4万人を対象に実施予定 25日に名古屋で行われたのは、アジア・アジアパラ競技大会の競技運営や観客案内のサポート業務