元NHKの和久田麻由子アナウンサー（37）がメインキャスターを務める日本テレビの新報道番組「追跡取材newsLOG」（土曜後10・00）が25日にスタートした。白いブラウスにロングスカートを合わせた姿で画面に登場し、「こんばんは。『追跡取材newsLOG』和久田麻由子です。生放送でお伝えしています」と笑みを浮かべて第一声。同局の報道局に入っていく場面から中継し、「登場したのは日々ニュースを追いかける記者たちで