24日（金）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のつくばユナイテッドSun GAIAは、ミドルブロッカーの梅本鈴太郎（28）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 梅本は鎮西学院高校、中央大学を経て、2020年に日本製鉄堺ブレイザーズに入団し4シーズンを過ごす。2024年にサンガイアに入団すると、2シーズン目となった今季はVリーグ男子28試合でベンチ入りし282