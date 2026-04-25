タレントの小島瑠璃子（32）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの人生相談に答える動画を公開し、涙をこらえながら回答する場面があった。ホテルのデザートビュッフェを堪能しつつ、軽快に相談に答えていた小島だったが、突然涙声に。妻と死別し、2人の子供を育てるシングルファザーの男性からの「ママっ子だった子供がママと言わないことが心配」という相談だった。どうにか読み上げると、「いや〜考えられな