少年隊の“カッちゃん”こと、俳優で歌手の植草克秀さん（59）が、現在の愛車やデビュー後に初めて購入した車と共に思い出を振り返りました。植草さんは、1985年に錦織一清さん、東山紀之さんの3人で“少年隊”としてデビュー。デビュー曲『仮面舞踏会』は数々の新人賞を総なめにし、その後もヒット曲を連発。さらに、ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』に出演するなど、幅広い活躍を続けています。■現在の愛車は『メルセデス・ベンツ