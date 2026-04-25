歌手で俳優の及川光博（56）が25日、千葉県内でデビュー30周年を記念したワンマンショーツアー「TAKEITROSY！」を行った。開演前に報道陣の取材に応じた及川は「毎年毎年忙しく活動してきて、アルバイト生活に戻らなかったのがうれしいです」と感謝。「レコード会社なり契約が切れてしまったら、またコンビニの店員に戻るのかなって思っていましたから」と下積み時代を振り返っていた。1996年5月29日に、シングル「モラ