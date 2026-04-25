「ファーム・西地区、阪神２−７オリックス」（２５日、安芸市営球場）阪神はオリックスに敗戦した。先発の門別は５回３失点。２番手のルーカスの２回３失点と精彩を欠いた。嶋村は２軍合流後、初の実戦で高知へ凱旋（がいせん）となった。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−門別は制球にバラつきがあった。「うーん。ボールが高い。そこの修正。１点で終わるぐらいのピッチングよ。窪田のライトオーバーが余計なだ