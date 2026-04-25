3月末でNHKを退職したフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）の初回が25日、放送された。和久田は冒頭、白いブラウスにカーキのロングスカート姿で、報道局の裏手に登場。「こんばんは、『追跡取材news LOG』和久田麻由子です。生放送でお伝えしています」とカメラ目線で語ると、報道局のフロアに入った。「こちらは日本テレビの報道局です。