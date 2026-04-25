フジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』が、25日の放送回からNetflixで世界配信される。配信は、NiziUを迎えた人気企画「学校かくれんぼ」からスタート。昨年には同企画が「Vs School the Ultimate Hide and Seek」として海外展開に向けて動き出しており、地上波発のバラエティが本格的に世界へ広がっていく。(左から)ハナコ、チョコレートプラネット、霜降り明星同番組は、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコが出演す