【「Pain Pain Go Away!」正式リリース版】 5月20日12時配信 価格：1,200円 セール価格：960円（5月20日～6月3日） Lorebard（ロア・バード）は、Steam用心療タイピング型アドベンチャーゲーム「Pain Pain Go Away!」（通称「ぺぺごあ」）の正式リリース日を5月20日に決定した。価格は1,200円。正式リリースを記念し