「渡せないまま、出さないまま……」俳優の水野美紀が、中学時代の甘酸っぱい思い出を明かした――。水野美紀○水野美紀、ラブレターをもらった経験は…「福岡だから…」17日に更新されたYouTubeチャンネル『水野美紀の映画生活【公式】』では、ラブレターの話題に。「ラブレターを書いたり、もらったりしたことはあるか?」と問われると、「ありません!」とキッパリ。「ないわけないでしょ!?」とツッコまれると、「書いたことはあ