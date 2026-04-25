一点投入でコーデの雰囲気を変えられる柄アイテムは、着こなしのマンネリを回避したいときの強い味方。とはいえ、大人上品にまとめるなら、派手見えしにくいものを選びたいところです。そこでおすすめしたいのが、ボーダーやチェックなどオーソドックスな柄アイテム。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】のアイテムで作れる、40・50代のお手本になる柄物コーデを紹介します。 明るめボ