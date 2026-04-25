歌手で俳優の及川光博が２５日、千葉市の千葉県文化会館でデビュー３０周年のワンマンショーツアー「ＴＡＫＥＩＴＲＯＳＹ！」の千葉公演を行った。１９９６年５月２９日にシングル「モラリティー」でデビューした及川は「音楽活動をここまでやってこられたのは、本当にベイベーたちのおかげ」とファンに感謝。「アマチュア時代からミッチー（の愛称）で、客席にバラを一輪投げていました。デビュー前はその投げたバラを誰