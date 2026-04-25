フジテレビ系「ミキティダイニング」が２５日に放送され、庄司智春、藤本美貴の夫妻がＭＣを務めた。この日は、ロバート・秋山竜次がゲスト出演。秋山は先輩の庄司と若手時代から仲が良かったことを振り返り「だいたい劇場終わったりとかね。別の日も。ご飯食べに行って。いつも家の前まで車を。乗っけてくれる」と話した。庄司は「いつも悪いから。（食事に）付き合ってもらってるし。『家まで送るよ？』って言うんだけど。