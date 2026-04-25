俳優で歌手の及川光博（56）が25日、千葉県文化会館でデビュー30周年ワンマンショーツアー「TAKE IT ROSY！」千葉公演を開催した。4月から全国10カ所11公演の全国ツアーを開催中。「音楽活動がここまで長く続くと思っていなかった。本当にベイベー（女性ファンの総称）たちのおかげ」とファンへ感謝し、「SNSで興味を持ってくれた初心者ベイベーたちも多くて、その初心者ベイベーたちの反応を見ているのが楽しい。1曲目はぽかーん