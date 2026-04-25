格闘家・平本蓮（27）が25日までに更新されたYouTubeチャンネル「ザ・ワンTV」に出演し“因縁”の格闘家・朝倉未来（33）について言及する場面があった。朝倉の話題になると、平本は「“俺（平本）に負けたら引退する”とか言ってたのに、なんかしれっと復帰してるじゃないですか。俺はドーピングも何もかも陰性だったから、結果としてノーコンテストじゃなくて、しっかりと勝敗が決まったのに」と物申す。「自分の負けをな