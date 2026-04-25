５月３日から５日までの３日間、神奈川・横浜市役所で「わくわく！こどもデー〜ＧＷは学んで遊べる市役所へＧＯ！〜」が開催される。アトリウムでは、間伐材を使った丸太切り体験や、初登場のミニごみ収集車の乗り物など体験型コンテンツが盛りだくさん。子どもたちをワクワクさせるプログラムが用意されている。さらに、新聞紙を使った玉入れや段ボールで作ったツリーに新聞紙の葉っぱを貼る遊びを通じて、楽しみながら「自