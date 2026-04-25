巨人の赤星優志投手（26）が25日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。食生活の一端を明かした。この日のテーマは「回転寿司のこだわり」。船迫大雅投手（29）と仲良く並んで辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された赤星。「食べれるのが…少ないんで。基本もうサーモンと納豆巻きとネギトロとかで。3種類で回してます」と明かした。辻岡