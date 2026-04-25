お笑いコンビ「見取り図」のリリーが、先輩芸人との新幹線での遭遇ショットを公開した。リリーは２５日、自身のインスタグラムを更新。「新幹線でくっきー兄ちゃんに会ったよ！」と記し、お笑いタレントのくっきー！とのツーショットをアップ。「くっきー兄ちゃんが買ってたシュウマイ弁当を半分個しようて何回も言ってきたけど断ったよ。優しいのは認めるけどなんか断ったよ」とつづった。この投稿には、「遠慮したの何か