25日午後9時41分ごろ、長野県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、長野県の長野市、須坂市、千曲市、長野高山村、それに山ノ内町です。【各地の震度詳細】■震度1□長野県長野市須坂市千曲市長野