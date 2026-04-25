音楽プロデューサーの小室哲哉（67）、所ジョージ（71）、とんねるず木梨憲武（64）、演歌歌手の田中あいみ（25）らが25日、大分県で行われた音楽フェス「ジゴロック2026」（26日まで、大分スポーツ公園）で共演し、会場を熱狂させた。TM NETWORKの「Get Wild」でコラボレーションしたほか、小室と所で制作の新曲も初披露。26日出演予定のDA PUMPのISSAらも登場して沸かせた。このほかTRFのYU−KI＆DJ KOO、加藤ミリヤ、EXILEのTAK