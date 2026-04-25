4月も1ヶ月近くが過ぎ、新しい環境に飛び込んだ方も、ようやく生活のリズムが整ってきた頃ではないでしょうか。そこで改めて考えたいのが、「お金の使い方」です。新年度は、家計を見直す絶好の機会。もう一度自身のお金と向き合い、計画的な資産形成を目指しましょう。この記事では、家計管理のコツや、貯蓄・投資へのお金の振り分け方についてわかりやすく解説します。新生活のスタートに合わせて、”お金の初期設定”を見直し、