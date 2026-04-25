飯塚オートのナイターＳＧ「第４５回オールスター・オートレース」は２５日、２日目の予選が行われた。大木光（４２＝川口）は３Ｒ、起死回生のＶ字回復で大きく巻き返しに成功した。スタートで１０メートル前の田中崇太を叩いて出る鋭い踏み込みを見せると、１周回で早くも３番手に浮上。持ち前のイン強攻戦をサク裂させて２周３コーナーで首位に立つ早業を披露した。「初日はセッティングが合っていなかったんだと思います