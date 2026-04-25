元IBF世界バンタム級王者・西田凌佑（29）が所属する六島ボクシングジムの公式YouTube「六島ボクシングチャンネル」に出演。5月2日の井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）戦を直前予想した。西田は昨年6月に中谷とWBC・IBF世界バンタム級統一戦で激闘を繰り広げた。そして、今年2月の転級初戦で井上が持つIBFのベルトへの挑戦権を得た。今や2人の戦いに一番近い日本人と言える。その西田の目には世紀の一戦はどう映っている