松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は2日目を終えた。4Rの予選Bは神戸暖稀羽の仕掛けに乗った北津留千羽（20＝福岡）がゴール前で差して1着。「予選での1着は初めて。すごくうれしいです。Sを取りたいと思っていたけど神戸さんに取られたので、来た人についていくしかないと思った。（カマした）萩原（瑞生）さんが凄くカカっていたので後ろからは来られないだろうと思った。神戸さんの動きを見て、そこから伸びる